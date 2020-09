Un Molenbeekois de 28 ans a été victime d'insultes racistes par un chauffeur De Lijn hier matin, alors qu'il conduisait sa bétonneuse sur la chaussée de Louvain, rapporte La Capitale. Victime d'un léger accrochage sans conséquence avec un chauffeur de bus De Lijn, Abdel - le chauffeur du camion - est interpellé par le chauffeur du bus - De Lijn toujours - qui suivait juste derrière. "Il est arrivé à ma hauteur et s’est mis à me bloquer la route en faisant des grands gestes pour me provoquer" , témoigne Abdel dans le journal bruxellois.

Le chauffeur de bus l'a ensuite traité de "macaque". Il lui a ensuite dit : "Va chez ta mère, va chez ta mère, je n’aime pas les macaques (…) Je ne suis pas raciste, j’ai une femme congolaise, mais je n’aime pas les macaques et t’es un macaque" . Abdel a alors sorti son téléphone pour filmer le chauffeur du bus qui, en réponse, lui a craché dessus !