Les travaux de réaménagement du parc Etangs Noirs, à Molenbeek, ont commencé. Le parc va être entièrement rénové, avec plus d’espace et une entrée supplémentaire.

"Le parc est utilisé intensivement par les riverains et il était en mauvais état. Notre service a dû régulièrement intervenir pour effectuer des réparations, qui étaient souvent dûes au vandalisme. Après de nombreuses plaintes justifiées de la part des riverains, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a fait une priorité de la lutte contre les incivilités dans le parc et en rue", explique Jef Van Damme (one.brussels), échevin des Travaux publics. "Un budget supplémentaire a été libéré pour la construction d’une maison de concierge à l’entrée du parc. Le concierge est là depuis l’année dernière et a un rôle important, il est le lien social du quartier et assure un contrôle social constant."

Ce nouveau projet permettra d’agrandir l’espace public dans un quartier très densément peuplé. Il y aura une deuxième entrée le long de la rue de Menin, ce qui permettra d’étendre le parc de ce côté. L’aire de jeux pour enfants sera conservée et il y aura des tables de pique-nique supplémentaires. En outre, il y aura des arbres fruitiers qui seront plantés cet automne.

Au total, le projet coûtera 290.298,37 euros.

"Le projet de réaménagement du parc n’est que le début d’autres investissements essentiels dans le quartier Etangs Noirs. Grâce au nouveau Contrat de quartier durable, nous pourrons dans les années à venir, travailler sur de nouveaux projets de renouvellement et de verdissement de l’espace public. Une attention particulière sera également accordée aux services essentiels et à l'économie locale", conclut Jef Van Damme.