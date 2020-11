Un aiguillage situé à Beekkant, sur la ligne 1-5, doit être remplacé dans le cadre de l’entretien régulier du réseau. Pour réaliser ces travaux planifiés le weekend du 21 et 22 novembre, la circulation des métros doit être interrompue entre les stations Etangs Noirs et Gare de l’Ouest. Cette interruption débutera dans la nuit de vendredi à samedi et se terminera dans la nuit de dimanche à lundi. Les métros circuleront à nouveau normalement dès l’ouverture du réseau le lundi 23 novembre.

Navette, prolongement et renforts

Afin d’assurer une offre de transport alternative aux voyageurs impactés, une navette de bus circulera entre Etangs Noirs et Beekkant. De plus, la ligne 87 (Simonis – Beekkant) sera prolongée jusqu’à Etangs Noirs et la ligne 86 (Machtens – Gare centrale) sera renforcée.

La Stib s’excuse d’ores et déjà pour les inconvénients générés par ces travaux indispensables pour assurer le bon fonctionnement du réseau de transport public bruxellois.