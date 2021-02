Bruxelles Mobilité met aujourd’hui en service cette nouvelle passerelle à hauteur variable, qui enjambe le canal et reste accessible aux cyclistes et piétons, même en position haute. Le Port de Bruxelles assurera la gestion de ce système ingénieux, qui constitue une première en Belgique.

"C’est exceptionnel qu’un pont puisse être accessible aux piétons et cyclistes en position relevée et à tout moment lors du mouvement. Avec cette vraie prouesse technologique, nous inaugurons le premier des quatre nouveaux ponts qui seront bientôt en place sur le canal. Suivront le Pont Suzan Daniel et les deux ponts cyclo-piétons à hauteur du MIMA et de Comte de Flandre, tous les trois résultats d’une fructueuse collaboration entre Beliris et Bruxelles Mobilité", se réjouit la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

© D.R.

La passerelle traverse le canal à hauteur de Molenbeek et relie la rue Gosselies à la rue du Prince. Pour remplacer l’ancien pont fixe et ne répondant plus aux normes européennes em matière de transport par voie d’eau, Bruxelles Mobilité et le Port de Bruxelles ont choisi un système novateur : cette passerelle est praticable aussi bien en position levée que basse au moyen d'un escalier rétractable.

Comment cela fonctionne-t-il ?

À l'écluse de Molenbeek, l'éclusier voit l'arrivée d'un bateau et commence la procédure de levage du pont. Il fait d'abord entendre un signal sonore et lumineux et ferme les portes aux deux extrémités du pont, au niveau du pont et de la rue. Ainsi, les piétons ne peuvent pas entrer ou sortir du pont par cet itinéraire et doivent se diriger vers les escaliers latéraux. L'éclusier peut alors lever le pont. Lorsque le bateau est passé, l'éclusier ramène le pont en position abaissée. Les portes ne s'ouvrent à nouveau que lorsque la position initiale est reprise. L'éclusier suit tous les mouvements depuis le local technique grâce à des images prises en continu du tablier du pont et des marches latérales.