Les utilisateurs du bus 20 de la Stib pensaient vivre un trajet tranquille à Molenbeek vendredi dernier en matinée. Un incident a pourtant causé l’immobilisation du véhicule après être passé à l’arrêt Ribaucourt.

Mehdi, un enfant de trois ans, a été blessé après avoir été projeté dans le bus par la fermeture des portes vers 9h du matin. La maman de l’enfant a directement prévenu le chauffeur. Karim, le papa de Mehdi, est rapidement arrivé sur les lieux après avoir été contacté par sa femme. La police de la zone Bruxelles-Ouest (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek) et une ambulance ont été appelées au boulevard Léopold II. "Mon épouse est montée à l’arrière du bus car il y avait du monde. Elle était avec une poussette dans laquelle se trouve notre bébé de deux mois. Elle avait aussi notre plus grand. C’est lui qui a été victime de l’incident. Manifestement, c’est le chauffeur qui aurait fermé manuellement la porte", explique Karim.

L’homme raconte aussi n’avoir rien à gagner dans l’affaire, mais veut faire passer un message d’attention auprès des voyageurs et des chauffeurs. La clinique Saint-Jean a, d’après un certificat médical, constaté une contusion à la jambe gauche de l’enfant.

"Effectivement, il avait bien quelque chose à son pied. Il doit mettre une crème et va boiter quelques jours. Le même incident a déjà eu lieu une première fois il y a trois mois alors que ma femme était enceinte. On s’était dit que c’était un accident et qu’on n’allait rien dire. Mais, ça s’est à nouveau passé. Ça aurait pu être grave, notamment si mon enfant était tombé sur sa tête, par exemple", raconte le papa de Mehdi qui ajoute qu’il devra payer les frais médicaux avant d’être indemnisé à ce propos par la Stib.

Du côté de la société de transports en commun, on confirme bien l’incident. On explique aussi que la personne est montée à l’arrière du bus et les portes se sont fermées automatiquement et non manuellement. "La règle prévaut de monter à l’avant du bus, mais s’il y a du monde il est possible que les voyageurs se répartissent sur l’ensemble du véhicule pour faciliter l’embarquement. L’info que j’ai eue est qu’il n’y avait justement pas énormément de monde. La personne aurait dû monter à l’avant en théorie. D’après un collègue, l’enfant a été légèrement blessé et savait se tenir debout. Il a été amené en ambulance", commente Cindy Arents, porte-parole de la Stib.