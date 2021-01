Les scancars de parking.brussels vont faire leur apparition dans les rues de Molenbeek. La commune va en effet procéder au placement de 326 horodateurs "nouvelle génération" afin de permettre aux véhicules scanneurs de contrôler le stationnement sur l'ensemble du territoire.

Le placement des nouveaux horodateurs s’effectuera en quatre phases et devrait être terminé fin mars 2021.

Une campagne d’information est en cours afin de rappeler les nouvelles règles à la population, comme l'obligation d’introduire l’immatriculation du véhicule au début de la période de stationnement, via l’horodateur ou une application, la possibilité de payer le stationnement à l’aide d’une carte bancaire, la délivrance des redevances par courrier et non plus par dépôt sur le pare-brise, etc.

"Ce changement facilitera la vie des habitants qui bénéficieront ainsi plus facilement d’une place de parking dans leur quartier puisque les véhicules extérieurs à la commune seront contrôlés de plus près et devront ainsi plus fréquemment être déplacés", déclare Abdellah Achaoui, échevin de la Mobilité. "Cette modernisation du contrôle du stationnement à Molenbeek n’affectera pas les Molenbeekoises. Leur carte de riverain leur permettra toujours de stationner leur véhicule gratuitement dans leur quartier."

Grâce à cette modernisation, la bourgmestre Catherine Moureaux espère dissuader les véhicules ventouses de se stationner dans la commune. "La modernisation du parc des horodateurs évitera les voitures ventouses des automobilistes extérieurs à la commune, elle devrait permettre aux riverains de se garer plus facilement à proximité de leur domicile."

Molenbeek a été une des premières communes à déléguer, en novembre 2014, la gestion du stationnement sur son territoire à l’Agence régionale parking.brussels, alors nouvellement créée.