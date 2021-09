Neder-Over-Heembeek : les opposants au tram dénoncent une tentative d'intimidation de la part de la police et de Philippe Close Bruxelles Mobilité M. L. © DEMOULIN BERNARD

"J'attire votre attention sur le strict respect des conditions suivantes", explique la missive. Parmi la liste de conditions, on peut lire : "les organisateurs sont tenus de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter les accidents et/ou incidents. Les organisateurs sont tenus de souscrire une assurance en responsabilité civile." En clair, les organisateurs seraient tenus responsables de tout incident matériel et/ou corporel survenant durant la manifestation, même s'ils n'en sont pas personnellement pas responsables. En réalité, c'est illégal et anticonstitutionnel. Le libéral David Weytsman et les organisateurs de la manifestation ne croient pas à "l'erreur" invoquée par la police.