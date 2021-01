Le périmètre situé au croisement des avenues Van Praet, Croix du Feu et Croix de Guerre ainsi que de la chaussée de Vilvorde offrira bientôt aux habitants de Neder-Over-Heembeek une connexion au Canal et à son tissu industriel ainsi que la création d'une école secondaire, d'une crèche, de logements et la création d'espaces verts d'une superficie de minimum 5 hectares.

"Avant d'entamer les projets de construction concrets, la Ville développe actuellement une vision globale pour cette zone. Elle souhaite connaître les avis des riverains sur les différentes pistes d'aménagement envisagées lors d'une soirée participative en collaboration avec le conseil de quartier de Neder-Over-Heembeek", explique la Ville sur son site internet.

Compte tenu des mesures sanitaires en cours, cette consultation s'organisera en ligne le jeudi 14 janvier 2021, de 19h à 21h30.. Si vous souhaitez vous inscrire à cet événement et être tenus informés des modalités pratiques de cette rencontre, il suffit d'envoyer un mail à urb.planif.developpement@brucity.be

Par ailleurs, comme expliqué en novembre dernier, le bureau de conception et de conseil Arcadis et Plus Office Architects travaillent ensemble à l’élaboration d’un masterplan et d’un rapport d’incidence sur l’environnement qui mettront en lumière tous les défis et atouts de cet emplacement stratégique, comme la connexion des quartiers environnants, la gestion des problèmes liés à l’eau et la qualité de l’air.

Pour mémoire, la Ville de Bruxelles veut aménager en boulevard le nœud infrastructurel constitué de l’avenue Van Praet et l’avenue des Croix du Feu, et créer au minimum 5 ha d’espaces verts. Elle entend également prévoir des logements supplémentaires ainsi que divers services comme une école secondaire et une crèche.