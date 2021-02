Courant du mois de mars, la Stib introduira sa demande de permis d’urbanisme pour le renouvellement des rails dans la rue Léon Theodor et le réaménagement global de cet axe commerçant : élargissement des trottoirs, création de quais d’embarquement accessibles aux personnes à mobilité réduite, verdurisation et sécurisation des entrées d’école.

Cette requalification entraînera aussi inévitablement la suppression du stationnement sur une grande partie de la rue. Pour accompagner au mieux ce chantier d’ampleur qui démarrera en 2022 et impactera fortement les riverains, les commerçants et les quatre écoles de la rue, la commune a validé lors de son collège du 16 février la création d’un comité d’accompagnement.

Suite à l’expérience positive du Comité du Tram 9, qui s’était révélé être un outil efficace lorsqu’il s’agissait de gérer au jour le jour les aléas liés à l’avancement des travaux, la commune a en effet considéré qu’elle devait à nouveau tout mettre en œuvre pour garantir le dialogue entre toutes les parties prenantes.

Outre les mandataires publics et les fonctionnaires concernés de la Région, de la Stib, de la police et de la commune, "New Theodor" se composera de représentants du monde commercial et des écoles de la rue, d’un expert du handicap ainsi que d’un panel citoyen. Ce panel de six personnes tirées au sort sera représentatif des habitants de la rue : parité de genre, représentativité des deux rôles linguistiques et de toutes les catégories d’âge. Le comité exercera un rôle d’avis.