Pour sécuriser ses quartiers, la Ville de Bruxelles mise sur l'ouverture de ses rues à tous les modes de transports et sur le réaménagement de certaines artères. Dans le nord de la capitale, la rue de Ransbeek a récemment fait l'objet d'une étude du service mobilité de la Ville.

Canstat : la rue est particulièrement longue avec de grandes lignes droites, en double sens de circulation. "La rue ne dispose actuellement pas d'aménagements spécifiques permettant de modérer la vitesse de la circulation motorisée, ce qui conduit à un relevé de vitesse excessive dans la rue ne permettant pas aux autres usagers de circuler en toute sécurité."

Sollicitée par les riverains et comité de quartier sur cette problématique, la Ville prévoit l'installation de seize coussins berlinois sur l'ensemble du tronçon entre l'avenue des Croix de Guerre et Solvay. Installés dans l'année à venir, les coussins berlinois seront placés de telle sorte que les véhicules ne pourront pas les contourner. La circulation des bus Stib dans la rue a par ailleurs été prise en compte dans le projet d'aménagement, assure la Ville de Bruxelles.

"La rue de Ransbeek est un axe fréquenté de Neder-over-Heembeek. En concertation avec le comité de quartier et les riverains, nous allons renforcer la sécurité routière dans la rue grâce à l'aménagement de dispositifs ralentisseurs. Piétons, cyclistes et autres usagers de la route pourront circuler sereinement et en toute sécurité dans un environnement de vie sécurisé et apaisé", conclut Bart Dhondt (Goren), échevin de la Mobilité.