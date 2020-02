Alors que de nombreuses personnes pensent que la Stib a installé un abribus à l'envers, la société de transports en commun se justifie. Installer cet abribus de cette manière était tout à fait volontaire.

Sur Facebook, nombreuses étaient les personnes à se questionner à propos d'un abribus installé chaussée de Ninove à Molenbeek. Sur la page "Alerte contrôles de police", très connue du grand public, on se demandait bien qui avait construit cet abribus dont l'abris était tourné vers le trottoir et non orienté vers la route. En vérité, il s'agit d'un abribus "plus malin". Comme La DH l'écrivait déjà en novembre 2018 (lire ci-dessous), il s'agit avant tout de praticité.

Les installer de la sorte est, en vérité, bien plus pratique. "Contrairement aux façades qui doivent rester accessibles, nos abribus peuvent être accolés à la route, faisant ainsi gagner de l’espace pour la circulation des piétons. Le passage des personnes à mobilité réduite et des poussettes nécessite une largeur de trottoir minimale de 1,5m. De plus, en cas de pluie, les voyageurs sont protégés des éclaboussures des véhicules par la vitre", explique la Stib.

Cette façon de faire est envisagée pour chaque abribus.

L'article de La DH sur le sujet en novembre 2018, cliquez sur ce lien : abribus à l'envers à la Stib