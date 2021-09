Du vélo, de la voiture, de la trottinette ou du métro, quel est le moyen de transport le plus rapide à Bruxelles ? Si nous devions poser la question à l’ensemble de la population bruxelloise, il y a de fortes chances que la réponse majoritairement formulée se porte sur le quatrième cité. Pourtant, tel le lièvre et la tortue de Jean de La Fontaine, le métro doit courber l’échine devant un adversaire a priori bien plus modeste puisque c’est en réalité le vélo qui est le plus rapide.

C’est du moins la conclusion du test en situation réelle que La DH a réalisé. Quatre collaborateurs du journal se sont en effet donné rendez-vous à proximité de la station de métro Herrmann-Debroux pour procéder à un départ simultané. Objectif : rallier la rédaction de La Dernière Heure, sise dans la rue des Francs à Etterbeek, à proximité immédiate de la station de métro de Mérode. Chacun via un mode de déplacement différent. Et avec un départ fixé à 8 h 50 pour ne pas complètement léser la voiture en partant en pleine heure de pointe mais en ne la favorisant pas non plus en partant en heure creuse.

Avec une consigne importante : respecter scrupuleusement les règles du code de la route pour ne pas fausser le résultat. Rouler à 30 km/h dans les rues limitées à 30 km/h par exemple en voiture, ne pas rouler sur le trottoir en trottinette, ou ne pas brûler de feu rouge à vélo.

Le résultat est sans appel : le vélo - pourtant piloté par un individu de 97 kg pour 1,82 m - est arrivé largement devant les autres moyens de transport.