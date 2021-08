Navetteurs bruxellois, faites attention ! Dès ce 1er septembre, de nombreux changements ont lieu au niveau du réseau de la Stib.

La nouveauté la plus emblématique de cette rentrée est sans doute la mise en circulation de la ligne de bus 52, qui permettra de relier Forest National à la Gare Centrale.

"La création de la ligne 52 va faciliter la vie des Forestoises et Forestois, mais aussi des autres Bruxellois et des touristes", se réjouit Mariam El Hamidine (Ecolo), bourgmestre faisant fonction de Forest. "La Stib est là pour tout le monde", assure à ce sujet la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

Cette nouvelle ligne de bus 52 s’arrêtera aux arrêts suivants : Forest National, Gare Forest-Est, Saint-Denis, Forest Centre, Bervoets, Union, Decoster, Rochefort, Combaz, Barrière, Parvis Saint-Gilles, Porte de Hal, Hôpital Saint-Pierre, Jeu de balle, Chapelle, Bibliothèque et Gare centrale.

Ce bus permettra donc de relier la partie haute et la partie basse de Forest, d’améliorer la desserte du quartier Bervoets, la connexion avec Saint-Gilles, et vient définitivement remplacer la ligne 32, dernière ligne Stib qui n’était exploitée qu’en soirée.

Des itinéraires de bus modifiés

Cinq lignes de bus voient leurs itinéraires modifiés dès ce mercredi, à savoir les lignes 27, 48, 83, 86 et 89. La ligne 27 (Pléiades-Gare du Midi) ne circulera désormais plus qu’entre Luxembourg et Pléiades. Le bus 48 (Anneessens-Decroly) aura un nouvel itinéraire entre la Porte de Hal et la place Rochefort, via la Gare du Midi, l’avenue Fonsny et l’avenue du Roi.

La ligne 83 (entre Berchem Station et Heysel) va être prolongée jusqu’à Val Maria via le Palais 12, Esplanade, la chaussée romaine, De Wand et l’avenue de Versailles. Ce qui permettra de renforcer la desserte de Neder-Over-Heembeek.

La fréquentation des bus 86 et 89 étant assez irrégulière en fonction des tronçons, ces lignes vont "inverser leurs terminus" : le 86 circulera désormais entre Machtens et Bockstael, et le 89 entre Westland Shopping et la Gare Centrale.

Notons que la ligne 82, entre Berchem Station et Drogenbos Château, circulera désormais toute la soirée entre ces deux terminus.

Nouveaux noms d’arrêts

Bref, beaucoup de bus! "En quatre ans, nous voulons augmenter l’offre de bus de 30% ", nous rappelle Brieuc de Meeûs, CEO de la Stib. Va-t-on alors vers un remplacement structurel des trams par des bus ? "Non, car on croit dans le tram, et on veut qu’il garde sa place en ville. Chaque mode de transport a son rôle. On ne peut par exemple pas mettre autant de personnes dans un bus que dans un tram". De nombreux riverains se plaignent cependant des vibrations et dégâts occasionnés par les trams… Un problème que la société de transport entend solutionner par une "nouvelle technologie anti-vibration" utilisée dans le cadre des rénovations et des nouveaux appareils.

Rappelons également que plusieurs arrêts changent de nom dès ce 1er septembre : Outre-Ponts devient Marie-Christine, Stallaert devient Marie Depage, Demunter devient Audrey Hepburn, Ypres devient Marguerite Duras, Drogenbos Château devient Drogenbos, Rubens devient Gallait et Berchem Station devient Gare de Berchem.