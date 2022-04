Werken Aan de Ring, l’agence flamande en charge des infrastructures routières de la périphérie bruxelloise, vient d’inaugurer ce jeudi un nouveau parking à Vilvorde, au nord du Domaine des Trois Fontaine, le long de la rue Rubens.

© Werken Aan de Ring

"Vilvorde est en plein essor. Outre l'aménagement de plusieurs véloroutes dans les environs, le quartier de la gare et la Heldenplein vont faire peau neuve. Dans la rue Rubens rénovée, des bandes réservées aux bus assurent déjà des correspondances fluides", indique l'agence publique.

Ce "Hoppin" (appellation de l’agence pour parler des pôles de multimodalité) compte au total, cent places de parking, dont sept places pour les PMR et six pour les voitures électriques. Cinquante places pour vélos sont également accessibles sous un toit… et quatre-vingts autres sont prévues. Dix compartiments sécurisés pour vélos sont également sur le site. De plus, un service de vélos partagés est désormais disponible.

© Werken Aan de Ring

© Werken Aan de Ring

Le lieu est situé à côté des arrêts de bus "Vlierkens", où passent les lignes 47, 261, 533, 536, 624, 820 et 821. Le projet a été réalisé avec le soutien du fonds européen Feder, à hauteur de 453.320€.