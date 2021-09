La commune de Ganshoren veut se doter d’un nouveau Plan Communal de Mobilité. Pour rappel, il s'agit d'"un outil stratégique qui vise à créer les conditions d’une mobilité durable sur le territoire communal et à programmer les interventions futures de la Commune et de la Région", et donc "la traduction au niveau communal du plan régional de mobilité Good Move".

Dans le cadre de la première phase d’étude (le "diagnostic"), les citoyens sont appelés à se prononcer. Une enquête est disponible en ligne (https://link.webropol.com/s/pcm-gmp-ganshoren) et est accessible jusqu’au 31 octobre 2021.

De même, trois "balades exploratoires" sont organisées au sein des différents quartiers les mercredis 13, 20 et 27 octobre. Les inscriptions se font via l’adresse https://link.webropolsurveys.com/s/pcm-gmp-ganshoren-balades-wandelingen.

© Ganshoren

Des rencontres auront également lieu avec des acteurs clés de la mobilité (Stib, De Lijn, associations…). "Par la suite, les avis de tous seront analysés et étudiés afin de permettre au groupe de travail technique (composé des techniciens de la commune et du bureau d’étude indépendant) de disposer de la meilleure vue d’ensemble pour définir les objectifs stratégiques (phase 2) puis des mesures d’interventions (plan d’actions, phase 3) au regard de la réalité du terrain", indique la commune.