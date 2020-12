L’ASBL Mauto Défense, qui gère le groupe Facebook "L’Automobiliste en a Marre" et ses 26.500 membres, s’élève vigoureusement contre le nouveau plan de mobilité de la Ville de Bruxelles dans le bois de la Cambre. Elle déplore l'absence de concertation avec les citoyens concernés.

A partir de lundi prochain, une partie de la boucle sud sera rouverte aux voitures. Il s'agit du tronçon entre la drève de Lorraine et l'avenue du Brésil qui sera mis à double sens. Le tronçon de l'avenue de Diane, entre l'avenue Louise et l'avenue De Fré reste, lui, à double sens comme c'est le cas depuis début septembre.

Selon l'ASBL Mauto Défense, ce nouveau plan de circulation "ne répond absolument aux problèmes de nuisances que ces mesures vont continuer à engendrer sur la chaussée de Waterloo et dans les quartiers jouxtant la zone du bois."

"Nous demandons la réouverture en semaine des avenues de Boitsfort et de Groenendael, et la mise en double sens du parcours Ouest entre l’avenue Louise et l’avenue du Brésil, afin que les riverains de ces quartiers retrouvent un calme acceptable", explique Lucien Beckers de l'ASBL Mautodéfense.

L’association propose également la réalisation d’un parcours cyclable double sens, traversant la partie boisée du Nord au Sud et d’Est en Ouest, indépendant de la voirie automobile, solution qu’elle estime idéale pour assurer la sécurité des cyclistes de manière optimale.