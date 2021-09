La nouvelle fait déjà grincer les dents de certains. La commune d’Anderlecht a décidé de modifier son règlement de stationnement. "Le règlement actuel datait de 2014. Il fallait le réviser notamment pour s’aligner aux ordonnances de la Région", explique l'échevine Susanne Müller-Hübsch (Écolo-Groen), en charge de la Politique de stationnement. Le nouveau règlement devrait être avalisé par le conseil communal de ce jeudi et entrera en vigueur le 1er février 2022. Élément sans doute le plus marquant de ce nouveau plan: une hausse des prix de manière générale. Les tarifs de la zone rouge (limitée à deux heures) augmentent considérablement. Actuellement, il faut débourser 3€ pour deux heures de stationnement. Dès février, il faudra payer 5€ (50 centimes pour la première demi-heure, 1,5€ pour la deuxième et 3€ pour la deuxième heure).