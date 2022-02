L’association accorde une "réussite avec distinction" au plan de circulation de la Ville de Bruxelles… mais souligne que la capitale est encore loin de Gand et son centre apaisé.

Le collège échevinal bruxellois a présenté ce jeudi son plan de circulation pour "apaiser" le Pentagone, à savoir le centre historique bruxellois au sein de la Petite Ceinture. Au programme : des piétonnisations, des sens interdits, des contresens… dans le but de ramener les navetteurs sur le ring intérieur.

© IPM

À l’annonce du plan, les réactions ont fusé. Le PTB évoque des "mesures punitives contre les travailleurs qui dépendent de leur voiture". Sur les bancs de l’opposition régionale et communale, les libéraux ont quant à eux déploré "l’absence de consultation des habitants par une majorité Écolo-PS". "Nous devons être extrêmement vigilants à ne pas enclaver le Pentagone et à avoir une accessibilité sans faille vers les noyaux commerciaux", alerte David Weytsman (MR).

Mais autre son de cloche du côté du collectif citoyen Heroes for Zero, qui milite pour une meilleure sécurité routière. "Nous voyons beaucoup de bonnes choses. Le point faible, c'est le fait que le Pentagone ne sera pas 100% imperméable pour le trafic de transit comme c'est le cas à Gand par exemple. Il y a un nombre limité de trajets de transit qui subsistent », soupire Arne Smeets, un des porte-parole, qui pointe notamment la rue Dansaert dans le sens sortant, la rue des Alexiens et la rue du Fossé aux Loups.

L’association est convaincue que le plan va entraîner une diminution du trafic de transit, ce qui est applaudi. "Beaucoup de carrefours qui sont aujourd'hui très accidentogènes seront simplifiés et deviendront nettement moins dangereux car le nombre de flux y sera réduit, tout comme leur intensité; c'est une excellente nouvelle", souligne le membre. "Ce plan ne mérite pas les félicitations du jury, c'est plutôt une réussite avec distinction. Or c'est une bonne base qui pourra être complétée dans quelques années."