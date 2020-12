L'enquête publique en vue du réaménagement de la place du Rinsdelle, dans la commune d'Etterbeek, à proximité de La Chasse, est lancée. Les travaux devraient, si tout va bien, être finis pour la fin 2021.

Le projet prévoit 1000 mètres carrés supplémentaires de verdure sur la place. "Un élément essentiel pour la convivialité mais aussi pour lutter contre les îlots de chaleur dans notre commune et en termes d'augmentation de la biodiversité et par conséquent, une augmentation considérable de la perméabilisation du sol de la place", explique Karim Sheikh Hassan (Ecolo), échevin de l'Espace public.

Ce projet "vise à rééquilibrer l'espace public en accordant plus de place aux cyclistes et aux piétons via la suppression d'une voirie et une augmentation sensible d'arceaux à vélos et de parkings vélos", précise-t-il.

Des zones de repos et une aire de jeux vont voir le jour, ainsi qu'un terrain de basket et un terrain de pétanque.