Les cyclistes du Nord-Ouest bruxellois seront sans doute contents. Une nouvelle piste cyclable vient d’être inaugurée sur la commune de Ganshoren, rue au Bois.

Dans le cadre des travaux d’Infrabrel visant la suppression du passage à niveau et la construction d’un tunnel, une connexion cyclable vers le "RER vélo" le long de la voie ferrée a été réalisée, aux frais de Bruxelles Mobilité, sur un terrain appartenant à la commune de Ganshoren.

"Grâce à cette belle collaboration entre la commune, Infrabel, et Bruxelles Mobilité, nous avons maintenant comblé, avec une belle jonction cyclable, le chaînon qui manquait entre Bruxelles et le RER Vélo qui vient de la Flandre. Et nous travaillons maintenant aussi sur le projet de prolongement de cet axe cyclable, le long du chemin de fer, jusque dans le centre-ville", se réjouit la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

© D.R.

"Pour la commune de Ganshoren, favoriser le chaînon manquant du RER Velo F212 en région Bruxelloise était indispensable", assure de son côté l’échevine ganshorenoise de la Mobilité, Magali Cornelissen (MR).

Au total, un budget de 200.000 € a été nécessaire pour réaliser les travaux.