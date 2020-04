Les dispositifs de croix sur les sièges seront retirés à cette même date.

La Première ministre a annoncé une série de mesures en vue de "déconfiner" la Belgique ce vendredi 25 avril. Parmi celles-ci, figure notamment le port du masque qui sera obligatoire dès le 4 mai dans les transports en commun. La Stib a d'ores et déjà annoncé avoir pris une série de mesures pour répondre au mieux à la stratégie de déconfinement présentée par Sophie Wilmès.

Fréquence

A partir du lundi 4 mai, la Stib revient à une offre traditionnelle alignée sur les déplacements attendus durant les différentes phases de déconfinement. Les écoles restant encore fermées jusqu’au 18 mai, l’horaire blanc ‘pré-vacances scolaires’ sera d’abord d’application durant la première phase. L’offre du samedi sera renforcée de 20% par rapport à la situation actuelle afin de répondre à la demande liée à la réouverture des commerces.

Le réseau Noctis reste suspendu.

Places

Il n'y aura plus de limitation de places dans les transports à partir du 4 mai. "Nous allons enlever les dispositifs de croix sur les sièges, a précisé Françoise Ledunne, la porte-parole du réseau de transports en commun bruxellois. Nous demandons toutefois, comme le précise la note, d'éviter les heures de point et de privilégier les transports altérnatifs dans la mesure du possible."

Port du masque obligatoire

Afin de limiter les risques sanitaires pour les voyageurs et le personnel, le port du masque couvrant la bouche et le nez sera rendu obligatoire sur l’ensemble du réseau de la STIB dès l’âge de 12 ans à partir du 4 mai.

Nettoyage renforcé

Des mesures particulières de nettoyage des véhicules et des stations ont été mises en place depuis le début du confinement. Ces mesures sont toujours en vigueur. Une attention particulière est donnée aux postes de conduite et aux points de contact des compartiments voyageurs.

Idem chez De Lijn et à la SNCB

La société De Lijn et la SNCB vont appliquer la même mesure, a-t-elle fait savoir ce samedi. "Cela clarifie les choses", a déclaré samedi une porte-parole. La stratégie de déconfinement présentée vendredi soir par le Conseil national de sécurité prévoit notamment l'obligation, à partir du 4 mai, de se couvrir la bouche et le nez dans les transports en commun pour les usagers de 12 ans et plus.

De Lijn va à présent réfléchir à d'autres mesures préventives supplémentaires, telles que la distanciation sociale afin de garantir la sécurité des conducteurs et des voyageurs. Une offre de bus "élargie" sera également envisagée si le nombre de voyageurs redevenait plus important.