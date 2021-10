Il est arrivé ! Le premier "Tram New Generation" a fait sa joyeuse entrée ce lundi midi au dépôt de Haren, au nord de Bruxelles. La ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), voit cette arrivée comme "une étape importante pour notre réseau de trams bruxellois".

Il s’agit en fait d’une version plus moderne des T3000 et T4000, "plus confortable et spacieuse" assure la Stib. Au total, la société de transport a commandé 90 tramways "TNG", qui arriveront dans les prochains mois. Dans un délai de douze ans, la Stib aura d'ailleurs encore la possibilité de commander 85 exemplaires supplémentaires si besoin est.