L'agence en charge de la réglementation du stationnement dans une dizaine de communes bruxelloises et sur les voiries régionales Parking.brussels a fêté l'embauche de 140 nouveaux stewards, dont une minorité de femmes, ce lundi. Ces agents seront chargés de vérifier si votre voiture est bien garée, si vous avez bien payé votre parcmètre, etc. La cérémonie a eu lieu en présence de la ministre bruxelloise en charge de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

"Le stationnement est lié de manière inextricable à la ville et à la circulation à Bruxelles, a-t-elle souligné. "La politique de stationnement est un levier essentiel pour changer les habitudes des gens et rendre nos rues plus agréables. Votre travail consiste à gérer plus de 100 000 places de stationnement dans notre région. C'est un travail immense. Les nouveaux outils technologiques ne suffisent pas : il faut des personnes sur les terrain qui connaissent les rues et les règles comme leur poche, des professionnels qui peuvent aider et appliquer les règlements. C'est bien de vous que je parle. Merci pour tout ce travail."