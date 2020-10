Ce vendredi 2 octobre à 16h, la commission de concertation se réunira à Woluwe-Saint-Lambert pour débattre du projet de construction d’un parking de transit (P+R) au niveau de la station de métro Crainhem. Ce projet prévoit la création d’un P+R pouvant accueillir environ 750 places, à l’endroit du parking actuel à ciel ouvert de 193 emplacements.

"Inefficaces en terme de mobilité, chers, nuisibles pour l’environnement, les projets de parkings de transit (P+R) de la Région doivent être abandonnés d’urgence !", affirme Jean-Michel Bleus de l'Arau (Atelier de Recherche et d'action Urbaines). "Nous plaidons plutôt pour une alternative combinant un équipement collectif, un parking vélo et une gare de bus qui répondent bien mieux aux intérêts des Bruxellois."

Ce constat, selon l'Arau, vaut également pour le projet de parking de dissuasion à Crainhem. "Ce parking est inefficace au point de vue de la mobilité. Le P+R Crainhem est situé en aval des zones de congestion : quel intérêt pour un automobiliste, qui a déjà passé "le plus dur" de son trajet, à laisser sa voiture dans le P+R alors qu’il n’y gagnera pas d’argent ni de temps par rapport à un trajet 100 % voiture ?", précise Jean-Michel Bleus.

Il épingle également le prix à payer pour les Bruxellois et l'aspect environnemental. "Les tarifs pratiqués dans les P+R sont bas afin d’être attractifs pour les navetteurs. Conséquence : ce sont les Bruxellois qui devraient payer pour tenter de dissuader une poignée de navetteurs de ne pas parcourir quelques kilomètres en voiture en ville. Enfin, les conclusions d’une étude de l’Université d’Anvers et la VUB montrent que les P+R situés en bordure de ville peuvent conduire à une augmentation du nombre de kilomètres parcourus en voiture, et donc à une augmentation des émissions de CO2. A ces émissions supplémentaires liées au trafic accru, il faut encore ajouter celles engendrées par le bâtiment de parking, aussi bien pour sa construction (production, acheminement et mise en œuvre des matériaux) que pour son exploitation et son entretien. Pire encore, le projet ne prévoit aucune possibilité de reconversion du bâtiment ! Cela signifie que lorsque le P+R sera obsolète, il faudra tout démolir et tout reconstruire pour pouvoir accueillir d’autres fonctions : un gaspillage inadmissible."

"Les raisons d’abandonner ce projet ne manquent pas. Au lieu de construire un parking, pourquoi ne pas profiter de ce site très bien desservi par les transports en commun pour y développer des équipements collectifs qui manquent dans le quartier ? L’intérêt des Bruxellois réside bien plus dans la création d’une résidence pour personnes âgées et/ou d’un centre d’aide sociale que dans celle d’un parking au service de la navette automobile", conclut-il.