Fermés pendant plusieurs mois au début de la crise sanitaire, les centres d’examen du permis de conduire ont pris du retard… avec parfois des files d'attente considérables de plusieurs mois au pic de la crise.

Le député bruxellois Jonathan de Patoul (Défi) a récemment interrogé la ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen) sur ces délais. Un constat : l’effet coronavirus est toujours bien visible dans les centres d’évaluation, et les aspirants conducteurs doivent encore prendre leur mal en patience!

"Avant la crise du covid, il n’y avait quasiment pas de délais d’attente pour l’examen théorique et le test de perception des risques. Le délai est maintenant à un peu moins d’un mois. Concernant l’épreuve sur voie publique, le délai était de 4 semaines avant le covid, il est passé à 8 semaines désormais", confirme Elke Van den Brandt.

Passer son examen dans d’autres régions

Face à ces longues listes, certains sont tentés de passer les frontières régionales. "Les citoyens pouvant passer leur examen dans la Région qu’il souhaite, nous avons déjà constaté que des Flamands ou des Wallons venaient passer leur examen à Bruxelles. Tout le monde cherche de la place le plus rapidement possible", indique la ministre.

Alors, des solutions envisagées ? "Nous constatons malheureusement qu’ouvrir le planning plus longtemps à l’avance entraîne une réaction d’absence et des personnes qui ne se présentent pas à leur rendez-vous", commente la mandataire écologiste, qui se montre toutefois optimiste.

"Pour l’examen théorique et le test de perception des risques, nous espérons retrouver assez rapidement un délai d’attente quasiment nul". Notamment grâce à une augmentation de la capacité des locaux. Mais pour la partie pratique, cela s’annonce plus difficile, à cause entre autres du nombre limité d’examinateurs. Pour rappel, les autorités fédérales ont déjà prolongé trois fois les permis de conduire provisoires. Bref, chers candidats automobilistes : patience !