Péage urbain : en 2017, la N-VA y était favorable... pour la région flamande

L'annonce très concrète par le gouvernement bruxellois de l'agenda du plan de tarification kilométrique intelligente ce midi a fait bondir les régions wallonne et flamande, MR et N-VA en tête. Sauf qu'il y a trois ans, la Flandre a développé un projet similaire à celui présenté aujourd'hui par Bruxelles, mais pour sa région. Mêmes arguments, même type de réforme fiscale, etc. Explications. (...)