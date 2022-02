Un réseau de caméras pour lutter contre le trafic de transit. Une rue coupée en deux, avec des laissez-passer attribués aux numéros pairs, et pas aux impairs... Le cas de Dilbeek n’est qu’un exemple parmi tant d’autres d’une approche fragmentée et parcellaire de la mobilité, fruit peu glorieux de la lasagne institutionnelle et du morcellement territorial de la capitale. Que l’on parle de parkings de dissuasion que la Flandre rechigne à accueillir sur son territoire, que l’on évoque le RER qui sonne aux oreilles bruxelloises comme une mauvaise blague ayant trop duré ou que l’on regarde du côté d'un Ring sans homogénéité morcelé sur trois régions, on constate que les grands dossiers de mobilité s’enlisent dans un dialogue de sourds entre chaque niveaux de pouvoir.

Nos institutions ont-elles oublié que la mobilité ne connaît pas de frontière ? À Dilbeek par exemple, on a davantage assisté à une escalade qu’à une concertation. "Cachez ce trafic que je ne saurais voir !" Une commune instaure un sens unique pour lutter contre le trafic de transit dans une rue. Le flux automobile se reporte ailleurs. Une autre mesure one-shot est alors prise, générant elle aussi ses effets indésirables… À la place de refiler la patate chaude au voisin, il est grand temps que communes et gouvernements régionaux et fédéraux s’attaquent au cœur du problème du trafic et privilégient les solutions structurelles en vue d’éradiquer cette insoutenable congestion qui détruit la santé et le moral des riverains, et paralyse les artères de la capitale. Bruxelles, ses habitants et ses navetteurs wallons et flamands méritent mieux.