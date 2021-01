La fermeture des deux centres d’examen bruxellois imposée par la crise sanitaire a entraîné une baisse significative du nombre de candidats au permis de conduire (examens théoriques et pratiques ainsi que tests de perception des risques). Selon les données recueillies par la députée bruxelloise Bianca Debaets (CD&V) auprès de la ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt (Groen), on peut conclure à une diminution du nombre d’examens d’environ 25%.

Par contre, en termes de taux de réussite, on note une légère hausse par rapport à 2019 : de 5% en moyenne. "Malgré la crise, les capacités des centres d’examen sont restées assez élevées, et c’est tant mieux car l’obtention du permis de conduire est souvent essentielle dans la recherche d’un emploi !", estime Bianca Debaets.

Les chiffres communiqués concernent uniquement les examens pour la catégorie B (voiture) et portent sur les neuf premiers mois de l’année 2020. "Mais via un comparatif avec les années précédentes, on peut extrapoler pour arriver à des conclusions générales. En tenant compte du fait aussi que les deux centres d’examens bruxellois (Evere et Anderlecht) furent fermés de mars à mai mais qu’ils ont tout fait pour combler une partie du retard dans les semaines et mois suivants", explique Bianca Debaets.

Du 1er janvier au 30 septembre 2020, 52.469 examens (théoriques, pratiques et test de perception des risques) ont été passés, pour 92.594 examens sur toute l’année 2019. Le taux de réussite moyen est passé, pour les examens théoriques, de 32,47% (2019) à 36,28% (2020) et, pour les examens pratiques, de 44% (2019) à 45% (2020). Le même type d’évolution a été constaté pour le test de perception des risques (+ 3,5% en termes de taux de réussite).

"2020 a bien sûr été une année très compliquée à gérer pour les centres d’examen puisqu’ils furent carrément fermés pendant plus de deux mois", explique Bianca Debaets. "La baisse d’environ 25% du nombre d’examens découle donc de cette fermeture forcée. Néanmoins, les deux centres sont parvenus à bien rattraper une partie du retard et je tiens à les féliciter pour leur capacité d’adaptation car les conditions de passage des examens ne sont pas simples à gérer compte tenu du contexte sanitaire. Il était important de toujours permettre à un maximum de Bruxellois de pouvoir passer leur examen car pour beaucoup d’entre eux cela peut élargir des perspectives sur le marché de l’emploi."

A l’autopsie des informations communiquées par les centres d’examen, il apparaît globalement que le nombre d’examens passés en Région bruxelloise a connu des pics en 2017 et 2018 (plus de 71.000 théoriques et 29.500 pratiques) juste avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation bruxelloise. A l’époque, de nombreux candidats de Flandre et de Wallonie sont venus passer leur examen (surtout théorique) à Bruxelles car le système d’examination avait été durci dans leur Région respective quelques mois avant les changements en Région bruxelloise. Mais à partir de 2019, on est revenu à des chiffres classiques au niveau du nombre d’examens.

Autres particularités issues des statistiques: on note des différences de taux de réussite assez importantes en fonction de certains critères. C’est ainsi qu’on constate globalement que les hommes réussissent beaucoup mieux (+10 à 20%) que les femmes pour l’examen pratique, alors que les résultats sont assez semblables pour l’examen théorique et le test de perception des risques. Par rapport à l’âge, il semble que plus on est jeune, plus on a des chances de réussir son examen puisqu’on passe, par exemple, d’un taux de réussite moyen (examen pratique) de 49,16% pour les 18-25 ans à 42,33% pour les 26-35 ans et à seulement 36,74% pour les plus de 35 ans. Enfin, il apparaît aussi que les candidats de nationalité belge réussissent nettement mieux (différence de 20 à 25%) que les candidats non-Belges.