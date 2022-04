Vacances est synonyme de travaux et réajustements techniques dans bon nombre de domaines… les transports publics bruxellois y compris.

Lors de cette trêve printanière, la Stib en profite pour réaliser quelques interventions au niveau de la place Flagey. Depuis ce samedi 2 avril et jusqu'au vendredi 15 avril, la ligne 81 sera interrompue de part et d’autre de la bouillante place ixelloise. La société de transport public invite les voyageurs à parcourir à pied la (courte) distance entre la place Sainte-Croix (terminus des trams en provenance et à destination de Montgomery) et la rue Lesbroussart (terminus des trams en provenance et à destination de Marius Renard).

Passant également place Flagey, les lignes de bus 38, 59, 60, 71, N09 et N10 font eux aussi l’objet de perturbations. L’arrêt Biarritz n’est pas desservi pendant la durée des travaux. Ces lignes de bus sont déviées dans les alentours de la place.

Le carrefour Haecht-Rogier en travaux

Plus au nord de la Région, des travaux de renouvellement des voies sont en cours également sur la chaussée de Haecht entre la place de la Reine et la place Pogge. Le carrefour entre la chaussée de Haecht et l’avenue Rogier sera l’objet d’interventions pendant ces congés de printemps, ce qui a un impact direct sur les trams 25 et 62 jusqu'au lundi 18 avril.

Durant les vacances, la ligne 25 s’arrête à l'arrêt Robiano et ne dessert pas le tronçon Lefrancq-Rogier (comprenant Liedts, Thomas et Gare du Nord). Aucun tram de remplacement n’est prévu et les navetteurs sont invités à utiliser les autres lignes existantes (93, 55, 2, 6 ou 61).

Les trams de la ligne 62 sont quant à eux interrompus entre Liedts et Bienfaiteurs. "L’arrêt Lefrancq reste desservi par les trams 93, les arrêts Robiano et Coteaux par les trams 25. Venant de Cimetière de Jette, les trams 62 continuent après l’arrêt Liedts vers Schaerbeek Gare via la ligne 92", précise la société régionale de transport.

Autre effet du réaménagement du carrefour schaerbeekois : les trams 92 et les bus 65 et 66 sont déviés autour de la zone, sans pour autant connaître une perturbation d’itinéraire.