En raison de travaux, les bus 14 sont déviés dès ce lundi jusqu’au 15 octobre. Les trams 51 seront quant à eux remplacés par des bus entre Belgica et Marguerite Duras, le 25 et le 26 septembre, ainsi que le 2 et le 3 octobre.

Jusqu’au vendredi 15 octobre 2021, les trajets du tram 51 et du bus 14 seront perturbés à hauteur de l’arrêt Belgica.

"Les voies dans le carrefour entre le boulevard du Jubilé et le boulevard Belgica, près de l’arrêt Vanderstichelen, sont usées et doivent être remplacées", indique la Stib.

Le tram 51 est donc remplacé par des bus entre les arrêts Belgica et Marguerite Duras, le 25 et le 26 septembre, ainsi que le 2 et le 3 octobre.

Le bus 14 est quant à lui dévié dès ce 20 septembre et jusqu’au 15 octobre entre Belgica et Avenue du Port, via les arrêts Simonis et Ribaucourt.