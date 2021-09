Durant cette première moitié du mois de septembre, la ligne de tram 92 connaît des perturbations en raison des travaux de renouvellement de voies dans l’avenue Brugmann.

Jusqu'au 5 septembre, les trams 92 ne circulent plus entre les arrêts Vanderkindere et Janson. "Après l’arrêt Vanderkindere, les trams 92 venant de Fort-Jaco continuent sur la ligne 3 direction Esplanade et vice-versa. Dès l'arrêt Louise, les trams 92 venant de Schaerbeek Gare continuent sur la ligne 97 direction Dieweg. Dès l'arrêt Janson, les trams 97 venant de Dieweg continuent sur la ligne 92 direction Schaerbeek Gare", indique la Stib.

© Stib

Ensuite, du 6 au 17 septembre, les trams 92 ne seront plus interrompus qu’entre les arrêts Vanderkindere et Ma Campagne. "Après l’arrêt Vanderkindere, les trams 92 venant de Fort-Jaco continuent sur la ligne 3 direction Esplanade et vice-versa".

© Stib

Dans tous les cas, des alternatives en bus sont possibles. Dès le 18 septembre, la circulation entre les arrêts Vanderkindere et Ma Campagne sera rétablie.