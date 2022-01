Un automobiliste averti en vaut deux… Dès ce mardi 1er février, les nouveaux tarifs de stationnement entreront en vigueur sur le territoire de la commune d’Anderlecht.

Annoncés fin septembre derniers, les nouveaux prix sont sensiblement à la hausse. "Le règlement actuel datait de 2014. Il fallait le réviser notamment pour s’aligner aux ordonnances de la Région", nous expliquait alors l'échevine Susanne Müller-Hübsch (Écolo-Groen).

© D.R.

Les tarifs de la zone rouge (limitée à deux heures) augmentent considérablement. Actuellement, il faut débourser 3€ pour deux heures de stationnement. Dès février, il faudra payer 5€ (50 centimes pour la première demi-heure, 1,5€ pour la deuxième et 3€ pour la deuxième heure).

La zone verte augmente aussi, mais le stationnement ne sera plus limité à 4 heures 30. La formule à 1€ par heure est remplacée par un système évolutif (50 centimes pour les deux premières demi-heures, puis 2€ la deuxième heure et ensuite 1,5€ pour chaque heure supplémentaire). La zone bleue sera quant à elle désormais limitée à 2 heures, mais restera gratuite (moyennant le disque bleu).

Une nouvelle zone est créée : la "zone grise", à savoir "un mix de la zone rouge et de la zone verte" comme la présente l’échevine. Le stationnement y est limité à 4 heures 30 et son prix est similaire à celui de la zone rouge (12,5€ pour la durée maximale). Dans toutes les zones, le premier quart d’heure est cependant gratuit.

Changements également au niveau de la carte-riverain. Jusqu’à présent gratuite, la première carte coûtera désormais 15€ par an. La deuxième est fixée à 110€. La commune invite les Anderlechtois qui n’ont pas encore renouvelé leur carte à le faire au plus vite, via l’antenne de parking.brussels, par mail ou via IrisBox.