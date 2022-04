Situation unique en Belgique, désormais au rang des symboles des "nouvelles pistes corona" à Bruxelles, l’infrastructure cyclable de l’E40 arrive au terme de sa période d’essai. En place depuis juillet 2020, c’est-à-dire presque deux ans, la piste nécessite un permis d’urbanisme pour rester en place. Les autorités bruxelloises viennent d’introduire la demande de permis d’urbanisme pour officialiser. "Ce projet pérennise la mise en test de la piste cyclable réalisée à la mi-juillet 2020", peut-on lire dans la demande.

Pour rappel, la droite bande de l’E40 venant de Liège vers Bruxelles est désormais coupée de la circulation par des blocs de béton et accessible aux cyclistes. L’actuel tronçon débute à Reyers et se poursuit jusqu’à la rue Colonel Bourg, au niveau du carrefour entre Evere et Woluwe-Saint-Lambert, à deux pas du magasin Cora.

Selon l’administration régionale, ce tronçon fait partie d’un plan large de transformation de l’axe autoroutier (projet "parway E40"), qui a pour objectif de "valoriser l’entrée Est de Bruxelles en intégrant la E40 dans l’espace transitoire vers la ville, en supprimant une bande de l’autoroute afin d’assurer une entrée douce en ville".

Un chantier sans interruption de circulation

Pour pérenniser la piste, Bruxelles Mobilité veut remplacer les blocs de béton provisoires par "des blocs de béton coulés sur place". Selon l’administration, le chantier se fera généralement de nuit, et la circulation sera maintenue sur l’E40. L’enquête publique est lancée et se déroule jusqu’au 26 mai.

Notons que le prolongement de cette piste cyclable, entre la rue Colonel Bourg et la frontière zaventemienne, est en cours de réalisation et devrait être inauguré ce printemps.