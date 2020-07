Dressant dans nos pages le bilan d'un an d'existence de la majorité actuelle en Région bruxelloise, le chef du groupe PS au parlement bruxellois s'est félicité d'un certain nombre d'avancées obtenues en un an. Il a cependant également qualifié de "contre-productive" la politique de la ministre de la mobilité Elke Van den Brandt (Groen) notamment parce que les aménagements provisoires de pistes cyclables n'ont fait l'objet d'aucun dispositif de participation citoyenne mais aussi parce que cette politique a été concentrée uniquement sur la création de pistes cyclables, sans mettre au point "une politique globale" qui permette aux Bruxellois de privilégier le vélo à la voiture, même en période de déconfinement.

Interrogé par Belga, le député-bourgmestre ff d'Evere a notamment déploré l'absence de réelle concertation pour les aménagements sur l'avenue Bordet et le long de l'E-40 qui concernent sa commune. Il a précisé que, quoi qu'il en soit, il importait de mettre au point un processus participatif durant la phase provisoire de ces aménagements pour préparer ceux qui seront réalisés à titre définitif. Il ne faudra pas non plus oublier de poursuivre le développement des transports en commun.

Le cabinet de la ministre Elke Van den Brandt a quant à lui indiqué que, malgré l'urgence, nombre de projets avaient fait l'objet d'une concertation (les boulevards Sylvain Dupuis à Anderlecht, Lambermont à Schaerbeek, l'avenue de Tervuren à Etterbeek); ceux dont les aménagements définitifs sont en cours de préparation, également. Ce sera aussi le cas de ceux qui vont suivre, y a-t-on expliqué en substance.

"La participation citoyenne est un thème qui nous tient particulièrement à coeur et le plan régional Good Move ne pourrait pas être plus participatif que ce qu'il ne l'est. Mais dans le cadre du Covid, il y avait une urgence à agir et il est plus simple de créer des pistes cyclables que des lignes de trams, indique Arnaud Verstraete, chef de groupe Groen au Parlement bruxellois. La qualité de l'air et de vie des Bruxellois est au centre de nos préoccupations. Rappelons qu'un ménage bruxellois sur deux ne possède pas de voiture. Le vélo est bien accessible que la voiture à toute partie de la population. La création de pistes cyclables permet de régler des situations de conflit permanent entre cyclistes et automobilistes en donnant plus d'espace au piétons et aux cyclistes, d'autant plus indispensable en cette période de crise sanitaire."

"Nous sommes heureux de voir que le chef de groupe PS au parlement bruxellois est arrivé aux mêmes conclusions que nous, trois mois plus tard", a commenté pour sa part la présidente de la commission Mobilité, Anne-Charlotte d'Ursel (MR-opposition). Celle-ci a rappelé que "le gouvernement PS-Ecolo a approuvé la stratégie de mobilité d'Elke Van Den Brandt fin 2019, confirmée encore il y a quelques jours dans le Plan de relance du gouvernement bruxellois".

Pour Anne-Charlotte d'Ursel et le député libéral David Weytsman, "le plan de relance régional tel que présenté reste un frein à la mobilité et donc un frein à la relance économique. Au contraire, la stratégie proposée par le MR veut assurer la sécurité et la fluidité pour tous" pour des raisons socio-économiques mais aussi environnementales.

Au passage, David Weytsman, également chef de groupe MR à la Ville de Bruxelles, a jugé le PS, "en particulier, Philippe Close, responsable de l'échec de la relance économique à Bruxelles frappant de plein fouet les commerçants et entreprises de nombreux quartiers. La stratégie du coup de force, du symbole médiatique, de la vision unilatérale, de l'absence de méthode et de concertation autour de la fermeture du Bois de la cambre et la création de la plus grande zone 20 d'Europe sont totalement contre-productives" et engendrent une rupture de confiance avec les habitants dans de nombreux quartiers, a-t-il dit.