Il aura fallu de longs mois et plusieurs commissions pour finalement arriver au bout du "plan taxi". La réforme du secteur du "transport rémunéré de personnes", portée par le ministre-président Rudi Vervoort (PS), a été votée majorité contre opposition ce mardi en commission Affaires intérieure du parlement bruxellois.

Le texte prévoit pour rappel pour rappel un socle commun, avec un statut commun. Mais, comme le fait le prescrit légal flamand, une nette distinction est maintenue entre les "taxis de station" (les taxis traditionnels) et les "taxis de rue" (Uber, Heetch…). Chaque catégorie a donc ses spécificités et ses contraintes (tarifications spécifiques, sites propres réservés aux taxis traditionnels…). Le fameux concept de "LVC" disparaît donc du vocabulaire administratif bruxellois. Parmi les autres mesures de la réforme : un tarif minimum et maximum, possibilité d’une tarification dynamique, agrément de sept ans pour les plateformes...

Beaucoup d'inconnues

Prochaine étape : le vote en plénière de la réforme, à l'ordre du jour de la séance de vendredi prochain. Mais ce vote du "plan taxi" n’est cependant pas synonyme de fin de saga.

Le texte laisse en effet beaucoup de latence au gouvernement, sur des questions ô combien cruciales pour le secteur. Le numerus clausus (le quota de Uber et de taxis autorisés dans la capitale) n’est en effet pas encore tranché et se fait attendre : cette répartition sera fixée par le gouvernement… avant l’été selon le cabinet de la ministre-présidence. Attente également pour la définition du tarif minimum.

Initialement prévue pour "juin, juillet", la réforme devrait être opérationnelle cet automne. L’exécutif espère que les arrêtés d’exécution seront prêts en septembre et a dès lors prolongé la période de l’"ordonnance sparadrap" jusqu’au 22 octobre pour permettre aux chauffeurs de continuer à exercer malgré la décision de justice défavorable.