Elle prend sa source chaussée de Wavre, devant l’entrée du Musée des Sciences naturelles, et se prolonge jusqu’à la chaussée d’Ixelles. La rue du Viaduc, étroite artère ixelloise à dominante résidentielle, fait l’objet d’un projet de réaménagement par les autorités locales.

"Des travaux d’impétrants doivent être faits, au niveau des égouts, du gaz et de l’électricité. L’état de la voirie nécessite aussi des travaux. Le confort des piétons et l’accessibilité des PMR ne sont plus assurés", explique l’échevin Romain De Reusme (PS), qui a porté le projet avant de le transmettre ce jeudi à Yannick Piquet (PS).