Les huit projets d'aménagement de la Promenade Verte, balade de plus de 60 km qui permet aux promeneurs et aux cyclistes de faire le tour de la Région de Bruxelles-Capitale, seront réalisés à Anderlecht, Evere, Forest, Uccle et Watermael-Boitsfort.

Ils assureront en voirie locale la continuité de tous les aménagements déjà réalisés pour la Promenade Verte en voirie régionale et à travers les espaces verts de la Région bruxelloise. Ainsi, tous les tronçons seront optimaux en termes de confort, sécurité ou lisibilité, indique le Fonds Bikes in Brussels, qui a débloqué 991.390 euros pour la réalisation de ces aménagements. Ils seront réalisés d'ici 2023 par Bruxelles Environnement.

Outre la Promenade Verte régionale, le Fonds Bikes in Brussels soutient sept autres projets, pour un total de plus de 140.000 euros. Le CHU Brugmann - HUDERF disposera de 53.240 euros pour transformer une zone de friches en parking à vélos sécurisé.

Le Fonds octroiera aussi un soutien de 39.704 euros à la commune de Berchem-Sainte-Agathe pour l'installation de parkings à vélos dans ses quatre écoles maternelles et primaires.

Le réseau de soins psychiatriques Epsylon fera l'acquisition de cinq vélos électriques grâce à un soutien de 15.498 euros.

L'Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert disposera de 15.000 euros pour installer trois parkings à vélos abrités et sécurisés.

À Woluwe-Saint-Lambert toujours, la Haute École Léonard de Vinci pourra installer un parking fermé et sécurisé pouvant abriter 55 vélos grâce à un soutien de 6.844 euros.

La Basisschool Koninklijk Atheneum d'Etterbeek recevra quant à elle 6.100 euros pour créer un deuxième abri à vélos couvert.

Et enfin, 6.000 euros seront alloués au Foyer des jeunes des Marolles afin qu'il puisse mettre en place un atelier de réparation de vélos et former des jeunes et un animateur à la réparation de vélos.

Créé fin 2018 au sein de la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Bikes in Brussels veut promouvoir les déplacements à vélo dans et vers la Région de Bruxelles-Capitale. Depuis sa création, le Fonds a déjà soutenu 27 projets, pour un montant total de plus de 2,6 millions d'euros.