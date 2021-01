Les plaintes pour impolitesse et agressivité verbale sont les plus récurrentes avec 101 plaintes, soit un tiers de l’ensemble des plaintes déposées. Suivent les tarifs abusifs (53 plaintes), les cas de conduite dangereuse (43) et les refus de course (16).

"Pour toutes plaintes concernant un chauffeur de taxi bruxellois pouvant donner lieu à une sanction, le chauffeur doit faire l’objet d’au moins une convocation et ce afin de respecter ses droits à la défense", précise Rudi Vervoort.