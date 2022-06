Depuis ce lundi, un tronçon du bus 13 n’est plus desservi. La ligne, qui par de l’UZ et traverse le nord-ouest bruxellois, a désormais son terminus à l’arrêt Simonis et ne dessert donc plus les arrêts Autrique, Vanhuffel et Étangs-Noirs. Et ce, jusqu’au 28 août.

© Stib

Cette perturbation temporaire est liée à un chantier de Vivaqua dans la rue de l’Église Sainte-Anne. La Stib invite les usagers à utiliser le métro 2 ou 6 , et ensuite le 1 ou 5 avec une correspondance à Beekkant. Ceux qui veulent s'épargner deux correspondances en souterrain peuvent également marcher une dizaine de minutes pour relier le Parc Elisabeth au centre de Molenbeek.

Le bus nocturne N16 ne dessert également pas les arrêts Vanhuffel et Autrique.