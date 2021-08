En mai, Bruxelles Mobilité annonçait l'appel à candidatures d'artistes pour embellir la trémie sur le boulevard Auguste Reyers entre la station de tram Meiser et Diamant.

Bruxelles Mobilité, la Stib et la commune de Schaerbeek ont arrêté leur choix sur trois œuvres et invitent les riverains du quartier Reyers et les usagers des trams 7 et 25 à découvrir les créations proposées et à donner leur avis.

Les votes sont ouverts jusqu'au vendredi 3 septembre 12h. Pour voter : c'est ici.

Les trémies sont ces rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol. L’objectif de bruxelles Mobilité est "de valoriser ces espaces "perdus" et mieux les intégrer dans l’environnement urbain et paysager".

En l’espace de quelques semaines, 15 projets sont parvenus à la Région. Une présélection a été opérée par un comité de spécialistes sur base d’une série de critères (faisabilité, technique de mise en œuvre, qualité artistique, contextualisation du projet artistique proposé, etc.) pour garder les meilleures propositions.

Une fois les votes clôturés, Bruxelles Mobilité et la STIB travailleront avec les artistes pour réaliser leur projet cet automne.