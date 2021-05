Les Bruxellois sont globalement satisfaits de la zone 30 dans la capitale mais s'inquiètent de la place laissée aux vélos.

Quatre mois après l’instauration de la zone 30 à Bruxelles, applicable dans une majeure partie de la capitale, les premiers chiffres sont tombés. Entre janvier et avril 2021, le nombre d’accidents et de victimes liés à la circulation aurait fortement diminué selon un premier bilan du gouvernement bruxellois. En ce lendemain de jour férié, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs Bruxellois, à pied ou à vélo, pour évoquer la circulation à Bruxelles.

Et les avis s'opposent. Certains, comme Ioana et Mario, se sentent désormais plus en sécurité. “Cela dépend mais