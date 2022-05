Ce lundi 9 mai débutera la rénovation du tunnel Van Praet où des travaux de terrassement et de renouvellement de l'étanchéité seront réalisés. "Ces interventions auront lieu depuis la surface (rond-point entre le centre commercial Docks et l'avenue de Vilvorde). La circulation restera possible sur le rond-point mais sur des bandes rétrécies", indique Bruxelles-mobilité dans un communiqué.

A partir de janvier 2023, les travaux seront effectués dans le tunnel même. "A partir de ce moment, le tunnel Van Praet sera fermé entre 22h le soir et 6h du matin. La circulation se fera via la surface. Tous ces travaux devraient être achevés à l'automne 2023", poursuite le communiqué.

Les travaux dans le tunnel Trône débuteront quant à eux quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 16 mai. "Le pertuis en direction de la Basilique sera totalement fermé à la circulation jusqu'en automne. Il en va de même pour la trémie menant à la rue Belliard. Le pertuis du tunnel Trône direction Midi sera donc modifié afin d’accueillir la circulation dans les 2 sens, sur une seule bande. Pour permettre de doser les flux de/vers le tunnel Trône, la circulation en amont dans les tunnels Porte de Namur et Arts-Loi sera aussi réduite à une seule bande de circulation. Nous conseillons donc aux automobilistes se dirigeant de Louise vers Arts-Loi ou Belliard de rester en surface à partir du Tunnel Porte de Namur et aux automobilistes se dirigeant de Madou vers Porte de Namur de rester en ​ surface à partir du tunnel Arts-Loi", explique Bruxelles-mobilité.

A partir de mi-octobre, la situation sera inversée : les travaux seront alors effectués dans le pertuis en direction Midi, et toute la circulation devra passer via le pertuis en direction de la Basilique. A partir de fin janvier 2023 les deux pertuis du tunnel Trône seront de nouveau ouverts à la circulation. La suite des travaux sera réalisée la nuit. "Jusque fin 2023, le tunnel Trône sera fermé les nuits de semaine entre 22 et 6 heures."

Poursuite du programme d'asphaltages

La poursuite du programme intensif d'asphaltage aura quant à lui lieu en juin et juillet et il aura également un impact sur la circulation, au niveau de l'entrée de ville de Bruxelles via l'E411 vers Bruxelles et du Ring extérieur à hauteur d'Anderlecht.

"Du printemps à l'automne, Bruxelles Mobilité investit chaque année 10 millions d'euros dans la rénovation préventive de grands tronçons de voirie. La planification pluriannuelle est élaborée sur base d’une cartographie de l’état du réseau routier. Deux asphaltages planifiés engendreront de fortes perturbations. Du vendredi 10 juin 21h au lundi 13 juin 5h, un asphaltage aura lieu à la fin de la E411, dans le sens entrée de ville au niveau du viaduc Herrmann-Debroux, qui sera donc fermé. Déviations locales via la chaussée de Wavre, l’avenue Herrmann-Debroux et l’avenue Demey", explique Bruxelles-mobilité qui conseille aux automobilistes en transit de rester sur le Ring R0 du carrefour Leonard jusqu'aux Quatre Bras pour ensuite prendre l'avenue de Tervuren / boulevard du Souverain.

Du vendredi 8 juillet 21h au dimanche 10 juillet 12h, un asphaltage aura lieu sur le Ring0 au niveau d'Anderlecht (entre BKM 54,45 et 55,5). Les travaux se feront alternativement sur bandes de gauche puis de droite afin de maintenir une bande de circulation disponible à tout moment. Les accès et sorties d'autoroute restent ouvertes. Retrouvez les détails de tous les asphaltages programmés à court terme via cette page