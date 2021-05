Des milliers de personnes ont participé à la Critical Mass vendredi dernier. Cet événement se tient chaque dernier vendredi du mois et rencontre un succès croissant au fil du temps, non sans provoquer l'ire des automobilistes bloqués toujours plus longtemps dans la circulation.

Nous étions sur place vendredi dernier et avons assisté à des scènes pour le moins interpellantes, avec notamment une dame présente côté passager d'un véhicule, seau sur les genoux, visiblement très malade et devant se rendre à l'hôpital. Mais le mari, totalement paniqué, n'est pas parvenu à franchir le cordon de cyclistes. C'était du côté de la gare du Midi.

Un peu plus loin, c'est une violente bagarre qui s'est tenue le long du Canal à Schaerbeek. Comme on peut le lire sur un témoignage partagé massivement sur les réseaux sociaux, un cycliste a été tabassé par trois personnes sorties d'une voiture. "Il était incapable de continuer car il s'est pris de méchants coups sur la tête, on a du le transporter en cargo. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour de nous à ce moment, la police avait arrêté une partie de la masse près de Docks. Les lâches sortis de la bagnole ont frappé le cycliste par derrière et ont donné des coups de pied dans son vélo. J'ai garé mon vélo et j'ai sauté sur les gars. Je ne vais pas à la Masse Critique pour me bagarrer, je dirais même plus, c'était la première fois de ma vie que je me suis battu ! Mais quand un collègue cycliste se fait tabasser, il n'y a pas d'autre option", explique le témoin sur les réseaux.

"Par contre, où étaient les autres?!? Je comprends que la plupart des gens ne veulent pas se mêler dans un bagarre, mais tout le monde à une arme en poche : filmez, prenez des photos des agresseurs, de leur voiture, écrivez leur plaque d'immatriculation ! Là on a rien du tout pour déposer plaintes à la police", précise-t-il. "Quelques leçons à tirer : toujours filmer ou prendre des photos des agresseurs. Notez leur plaque d'immatriculation ou prenez-en une photo. Personne ne vient à la Masse Critique pour se bagarrer mais il faut être prêt à se défendre et à défendre les autres. Si vous êtes seul, ne bloquez pas de voitures. Notre seule protection, c'est la masse, si la masse n'arrive pas (ce qui était le cas, on était isolés de la masse), laissez passer les voitures."

Contactée, la zone de police Bruxelles Ixelles confirme qu'un PV a effectivement été dressé pour l'agression le long du Canal.