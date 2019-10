Dès 2021, les habitants du nord de Bruxelles pourront bénéficier du prolongement de la ligne de tram 9 qui ira de l’Arbre Ballon à la station de Métro Roi Baudouin, en passant par la Cité Modèle. Le tracé sera placé en site propre du côté de l’avenue de l’Arbre Ballon.

Le chantier actuellement en cours impacte gravement les riverains de ce tronçon. En effet, les travaux empêchent les habitants d’accéder à leurs garages. Résultat : ils doivent emprunter le trottoir pour retrouver la voie carrossable de l’avenue Heymbosch, mettant ainsi en danger la sécurité des piétons qui empruntent cet axe. Une maison de repos et une école sont situées à proximité…

"À cause des travaux, nous n’avons d’autre choix que de rouler sur le trottoir durant environ 50 mètres pour avoir accès à nos garages. Nous sommes donc en infraction, malgré nous, avec le code de la route", explique Ismail, riverain de l’Arbre Ballon, qui parle au nom des sept autres ménages concernés par la situation.

Une situation qui dure depuis la mi-septembre. Mais un problème supplémentaire vient s’ajouter : le trottoir est trop étroit et les véhicules frottent contre le muret. "J’ai encore accroché ma voiture le weekend dernier car la voiture se retrouver coincée contre le muret. Idem pour mon voisin. De plus, le trottoir commence à s’affaisser avec le poids des voitures, ce qui représente un danger supplémentaire pour les piétons et les PMR", poursuit Ismail.

Les travaux devraient se terminer pour le 7 novembre mais malheureusement pour ces riverains et piétons, cette situation est définitive. Le projet prévoit en effet de mettre le tracé du tram 9 en site propre gazonné, et les riverains devront continuer à emprunter le trottoir à l’avenir.

Une information confirmée par Bruxelles Mobilité, gestionnaire du chantier. "Nous sommes bien conscients des problèmes que rencontrent ces habitants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous leur avons laissé un passage pour accéder aux garages. Il est vrai que le trottoir en souffre, mais ce dernier sera entièrement refait et également renforcé à la fin du chantier. Dans cette zone, ceci est prévu pour le printemps 2020", explique Inge Paemen, porte-parole de Bruxelles Mobilité. "Les responsables du chantier iront sur place cette semaine pour analyser le problème. À l’issue du chantier, le tracé du tram sera en effet mis en site propre gazonné sans asphalte et les riverains devront continuer à emprunter le trottoir pour retrouver leur garage. C’est la raison pour laquelle le trottoir sera renforcé."