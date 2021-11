Fin septembre, la DH publiait un article montrant que les commerçants et les riverains du Cimetière d’Ixelles réclamait la réouverture du pont Fraiteur dans les deux sens.

Ce sont maintenant les communes impactées par cette mise à sens unique, Auderghem et Watermael-Boitsfort, qui se font entendre. Mardi soir, Laurent van Steensel, le conseiller communal défi à Watermael-Boitsfort, déposera une motion lors du conseil communal pour réouvrir d'urgence le pont dans les deux sens. "La mise à sens unique a un impact négatif sur les quartiers résidentiels, notamment l'Avenue des Pêcheries, l’avenue Charles Michiels, le quartier des Arcades, l'avenue de Visé et la place Keym", explique-t-il.

Il a également lancé une pétition pour la réouverture du pont Fraiteur dans les deux sens. Celle-ci a déjà récolté plus de 2000 signatures. Le conseiller est bien décidé d'aller jusqu'au bout de sa mission : rouvrir le pont Fraiteur dans les deux sens.

Selon lui, ce nouveau trafic impacte la qualité de vie des habitants, la qualité de l'air, la sécurité des cyclistes et des écoliers, la qualité des infrastructures routières ainsi que les habitations. Parmi la vingtaine de points pour argumenter la réouverture du pont, il parle notamment de : "En juin, on voyait le report de trafic augmenter de 45% dans certaines voiries et quartiers. Aussi, les lignes 95, 41 et 17 qui desservent certains quartiers voient leur vitesse commerciale baisser". A travers cette motion, il demande au gouvernement bruxellois de faire intervenir la participation citoyenne à la suite d’une étude globale de mobilité.

3 500 étudiants et 500 enseignants empruntent le bus 71 chaque jour.

Du côté de la ministre bruxelloise de la mobilité, Elke Van Den Brandt, la mise en sens unique du pont Fraiteur aurait fait gagner un temps précieux aux 500 000 passagers du bus 71 par mois. "Le bus 71 est la première ligne du pays", explique-t-elle. Elle ajoute que le pont relie les deux plus grands campus de la région bruxelloise et que le trajet entre les deux avait besoin d’être revu. Selon elle, 3 500 étudiants et 500 enseignants l’empruntent chaque jour. "La mise à sens unique offre une amélioration du confort et de la sécurité des piétons, des PMR et des cyclistes. C'était indispensable. Sans mise à sens unique, les vélos devraient circuler dans la circulation automobile."

Ce n’est pas tout car elle explique que ce nouvel aménagement a permis d’apaiser la circulation du quartier du Cimetière d’Ixelles, qui était autrefois un trafic de transit. "C'est un quartier très animé qui méritait un nouveau plan de circulation et une canalisation du trafic sur les grands axes. L'avenue Maurice, par exemple, est une voirie locale qui subissait un insupportable trafic de transit. Elle a vu le nombre de voitures diminuer de 200 en heure de pointe", explique la ministre.

Elle ajoute quand même que l’objectif n’est pas d’avoir un report de trafic dans les quartiers avoisinants. "Le trafic de transit doit rester sur les axes structurants et ne peut causer des nuisances les quartiers. Nous prenons les remarques d'Auderghem, Ixelles et Watermael-Boitsfort très au sérieux". Le 28 octobre dernier, une consultation a eu lieu avec les trois municipalités. Selon elle, Bruxelles-Mobilité est en train d'évaluer et de quantifier les nouveaux itinéraires du trafic de transit dans les autres quartiers pour pouvoir proposer des solutions de circulations.