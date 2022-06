Attention : cette vidéo montre une scène violente et peut choquer.





Un accident s’est produit sur la petite Ceinture, à hauteur de la porte de Namur ce vendredi. Une vidéo de la scène a été diffusée sur les réseaux sociaux via la page Facebook "Alerte Contrôles de Police". On y voit deux personnes sur une trottinette traversant le passage pour piétons alors que le feu est vert pour les automobilistes. Un scooter sur la bande de gauche les percute à vive allure et les usagers sont alors projetés sur plusieurs mètres.

Les pompiers bruxellois nous confirment les faits : le Siamu est directement intervenu sur place avec trois ambulances, un véhicule de balisage et un véhicule du Smur. Trois personnes étaient blessées, et une a quitté les lieux sous escorte médicale.

Selon nos confrères de Bruzz, plusieurs fractures seraient à déplorer chez les victimes, mais aucun pronostic vital ne serait engagé.