Le square du Bastion, situé du côté de la porte de Namur, va être entièrement réaménagé. Le permis vient d’être octroyé par la Région.

"L'objectif est d'en faire un espace public convivial et de qualité", explique l'échevin ixellois de l'Urbanisme Yves Rouyet (Ecolo). "Cet espace est privé et le réaménagement est donc une initiative du propriétaire, la Bastion Tower."

Le projet concernant cet espace actuellement enclavé prévoit des plantations d’arbres, des parterres verts entourés de bancs en pierre, les espaces verts vont être aménagés en bacs car sous la square se trouve un parking.

Le réaménagement du square du Bastion prévoit également l'installation d'une pièce d'eau et d'une fontaine. Une nouvelle entrée verra le jour pour accéder à la station de métro Porte de Namur. L'éclairage sera revu et un grand auvent sera aménagé au pied de la tour pour tenter de casser les tourbillons de vent. L'auvent devrait ainsi constituer un obstacle aux vents d’ouest qui percutent la tour en altitude et descendent le long de la façade.

© Art & Build

Le projet prévoit également l'installation d'établissements horecas et de terrasses pour animer la place.

"La commune se réjouit de ce projet mais a insisté pour agrandir les espaces verts, mieux uniformiser les revêtements de sol et valoriser davantage l’entrée de la Galerie commerçante qui mène également au Théâtre Molière et à un immeuble de logements", conclut Yves Rouyet.

Le planning des travaux n'est, pour l'heure, pas connu.