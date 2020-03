Demain matin, la circulation dans le Bois de la Cambre sera interdite.

Ce matin, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles annonçait la fermeture du Bois de la Cambre aux voitures dès jeudi matin. Cette mesure a pour but de permettre aux Bruxellois de mieux circuler dans le parc et de favoriser la distanciation sociale, si important pour éviter la propagation du COVID-19.

Les parcs régionaux, gérés par Bruxelles-Environnement (BE), restent eux aussi ouverts, jusqu'à nouvel ordre. "Pour le moment, il n'est pas question de fermer nos parcs", explique Romuald Arbe, chargé de communication chez BE. "L'idée est de permettre aux Bruxellois de s'aérer mais toujours en maintenant une distance entre eux." BE a placardé des affiches dans ses parcs. Et conseille de ne pas partager les bancs, de ne pas être en groupe, ne de pas être trop proches, de ne pas abandonner ses mouchoirs par terre, etc.

"Nos gardiens de parcs ont été sensibilisés. Nous écoutons aussi leurs ressentis", poursuit Romuald Arbe. "Des retours que nous avons pour l'instant, tout se passe bien. Si le Fédéral impose la fermeture des parcs, nous le feront immédiatement bien évidemment."