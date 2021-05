L'école communale De Kriek, à Schaerbeek, va s'équiper d'un vélo-cargo pour la rentrée prochaine. Elle a reçu un subside de plus 5 000 euros de la région bruxelloise. Il s'agit d'une première à Bruxelles.

"Le choix de vélo se porte sur un vélo cargo à assistance électrique de type longtail car celui-ci il est multi-usage. Il permet à la fois de transporter du matériel mais aussi des enfants. Le vélo cargo sera utilisé pour les activités suivantes : transport de matériel entre les trois implantations scolaires, ramassage du matériel pour les fêtes, collecte d'imprimés, de matériel d'entrepôt, etc., distribution de matériel scolaire aux élèves, prêt aux accompagnateurs des rangs à vélo, etc." Ce vélo pourra également être utilisé pour transporter les enfants entre les deux sites en cas d'urgence (panne du vélo d'un enfant, etc.), organiser des balades vélo tous les jours, le transport des sacs de piscine, des voyages au sein du territoire communal, etc.

L'école De Kriek travaille depuis plusieurs années sur des projets vélo : cours de vélo pour enfants et parents, licence vélo pour les élèves en 5e année, vendredis vélo avec les parents. "Il y a 2 ans nous sommes passés à la vitesse supérieure. Depuis, nous organisons matin et soir une balade à vélo avec beaucoup de parents et de bénévoles engagés", explique l'école.

Enfin, l'école De Kriek étudie la possibilité de proposer un système de prêt de vélos aux encadrants des initiatives vélos, aux enseignants. A terme, le vélo cargo pourrait même être prêté aux autres écoles communales.

L'école De Kriek est école communale néerlandophone de Schaerbeek. Elle est située dans le quartier Dailly, sur deux implantations différentes : l'école maternelle est située avenue Rogier tandis que l'école primaire se situe Grande rue au Bois.