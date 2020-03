Malgré les mesures strictes de confinement, de trop nombreux citoyens semblent encore ignorer ou refuser d'appliquer ces règles de base.



Raison pour laquelle la zone de police Nord (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse) a durci le ton. Depuis le 19 mars 2020, quelque 572 PV-SAC ont ainsi été dressés sur le territoire de la zone.

"Sur ces dernières 24h, notre zone a saisis administrativement cinq véhicules de conducteurs non-résidents en Belgique pour non-respect de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020. Ces conducteurs venant de l'étranger se sont rendus sur notre territoire afin de s'y promener sans autre justification. La saisie se fait pour une durée de 5 jours. Il s'agit donc bien de saisies administratives comme lors des saisies pour rodéo, mais ici effectuée dans le cadre du confinement", explique la zone dans un communiqué.



"Si des citoyens ont connaissance de rassemblement ou d'infraction aux règles de confinement, il peuvent appeler le central de la police qui pourra également intervenir. Des appels de citoyens fâchés et choqués du non-respect des règles font fréquemment parvenir des informations sur les endroits plus critiques. Cela permet aux forces de l'ordre d'intervenir de manière plus rapide et de manière ciblée. Il s'agit clairement selon nous d'assistance à personnes en danger", poursuit la zone.



Cet ainsi que jeudi notamment, la police est intervenue dans un établissement sur Schaerbeek qui organisait des jeux de hasard. Dans ce cas, des PV Judiciaires ont été établis.